В России отреагировали на призыв Трампа начать украинское наступление

Депутат Колесник: У ВСУ не та мотивация, чтобы наступать

Мотивация Вооруженных сил Украины (ВСУ) недостаточна для наступления, а с атаками на крупные города российские войска успешно справляются, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру». Так он прокомментировал призыв президента США Дональда Трампа к украинскому коллеге Владимиру Зеленскому начать наступление.

«Они уже много раз наступали, но пока только на грабли, то есть все эти наступления заканчивались поражением и огромными потерями. Ну, были какие-то локальные истории, но это не определяет общее сражение, это совершенно локальные были вещи. И в конечном итоге получалось, что Украина наступала на грабли», — сказал Колесник.

Говоря об атаке ВСУ на Москву и Санкт-Петербург, депутат отметил, что они уже пытаются это делать с помощью беспилотников. И российские войска справляются, подчеркнул он.

«Сильно подорваны силы [Украины]. Сейчас пытается Запад накачать их оружием, но, с другой стороны, вы обратите внимание, люди стали больше сдаваться в плен. (…) Уже мотивация не та, что была при контрнаступе, сейчас возможностей стало гораздо меньше с точки зрения морального духа войск», — резюмировал Колесник.

Ранее The Washington Post со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщала о том, что президент Трамп призвал Зеленского организовать наступление Вооруженных сил Украины. По данным издания, американский лидер поинтересовался у Зеленского, может ли Украина наносить удары по Москве и Санкт-Петербургу. В ответ президент Украины заявил, что такая возможность появится у Киева, если у него «будет нужное оружие».