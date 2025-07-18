На Украине заявили о призыве Трампа к наступлению

WP: Трамп призвал Зеленского организовать наступление ВСУ

Президент США Дональд Трамп призвал своего украинского коллегу Владимира Зеленского организовать наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

«В разговоре с Зеленским 4 июля Трамп заявил, что Украина не изменит ход войны, играя в обороне, и ей необходимо перейти в наступление», — утверждается в публикации.

По данным издания, американский лидер поинтересовался у Зеленского, может ли Украина наносить удары по Москве и Санкт-Петербургу. В ответ президент Украины заявил, что такая возможность появится у Киева, если у него «будет нужное оружие».

15 июля издание WP сообщило, что Трамп потребовал от Зеленского усилить давление на президента России Владимира Путина через удары по Москве и Санкт-Петербургу. Позднее Белый дом опроверг сообщение о призыве американского лидера атаковать эти города.