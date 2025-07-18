На Украине объяснили неспособность ВСУ перейти в наступление по просьбе Трампа

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут выполнить просьбу президента США Дональда Трампа перейти в наступление. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Издание отмечает, что ВСУ пытаются наступать на разных участках, но не могут развить продвижение. Авторы статьи отмечают, что причина такого состояния заключается в том, что поле боя тотально контролируют беспилотники обеих армий. С их помощью обе стороны подавляют наступление друг друга. Таким образом, результативные атакующие действия возможны, лишь когда штурмовые части пополняются личным составом.

Издание отмечает, что российские войска продвигаются по линии фронта благодаря численному превосходству резервов. Авторы статьи обратили внимание на слухи о том, что командование ВСУ копит стратегические резервы в тылу, чтобы осуществить прорыв в одном из регионов.

Ранее The Washington Post сообщило, что Трамп призвал своего украинского коллегу Владимира Зеленского организовать наступление ВСУ. По данным издания, американский лидер поинтересовался у Зеленского, может ли Украина наносить удары по Москве и Санкт-Петербургу.

