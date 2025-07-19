В российском регионе два состава оказались обесточены после атаки БПЛА

В Ростовской области два состава оказались обесточены после атаки БПЛА

Два состава обесточены на станции Лихой в Ростовской области из-за обрыва линии электропередач (ЛЭП) после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

Пострадали грузовой и гражданские составы. На участке организовано реверсивное движение, образовалась задержка в расписании движения поездов.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что беспилотники в ночь на субботу, 19 июля, были уничтожены в Каменске, Каменском, Белокалитвинском и Миллеровском районах. В микрорайоне Лиховской Каменска-Шахтинского по улице Советской загорелись несколько частных домов. Получила ранения одна женщина.