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07:28, 19 июля 2025Россия

Раскрыты последствия атаки беспилотников на Ростовскую область

Слюсарь: Сотрудница железной дороги пострадала при атаке на Ростовскую область
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь раскрыл подробности ночной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на регион. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Слюсарь рассказал о последствиях случившегося и уточнил, что беспилотники были уничтожены в Каменске, Каменском, Белокалитвинском и Миллеровском районах. Наибольшие повреждения были зафиксированы в Каменске и Каменском районе, где из-за падения обломков загорелись частные дома и хозпостройки.

«Получившая ранения женщина, сотрудник железной дороги, в состоянии средней тяжести доставлена в ЦГБ Каменска-Шахтинского. Врачи оказывают ей всю необходимую помощь», — уточнил он.

Ранее Слюсарь сообщил, что в Ростовской области в результате атаки ВСУ началось несколько пожаров. В Каменском районе загорелся трансформатор, что привело к отключению высоковольтной линии.

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