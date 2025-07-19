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17:58, 19 июля 2025Мир

Во Вьетнаме перевернулось прогулочное судно с 48 туристами

Во Вьетнаме прогулочное судно перевернулось из-за шторма
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alexandra Schuler / dpa / Globallookpress.com

В северной части Вьетнама потерпело крушение прогулочное судно. Об этом сообщает Вьетнамское информационное агентство.

Инцидент произошел в бухте Халонг, входящей в акваторию Южно-Китайского моря. На борту судна находились 53 человека, включая 48 туристов и 5 членов экипажа. Причиной происшествия стали грозы с сильным ветром.

В настоящее время удалось спасти 22 человек, спасатели обнаружили тела 3 погибших. При этом, по данным SCMP, погибли 27 человек.

Известно также, что к берегам Вьетнама приближается тропический шторм «Вифа». В настоящее время он движется над Южно-Китайским морем. В преддверии шторма на юге Китая отменили более 200 авиарейсов.

Ранее в Крыму в районе мыса Айя у Балаклавы опрокинулось судно с шестью пассажирами на борту. Причиной стали плохие погодные условия. Оказавшихся в воде людей спасли проходящие мимо катера.

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