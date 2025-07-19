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21:17, 19 июля 2025Бывший СССР

Зеленский оказался недоволен ВСУ на одном направлении

ТАСС: Зеленский недоволен подразделениями и офицерами ВСУ в Сумской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Toby Melville / File Photo / Reuters

Владимир Зеленский провел масштабное награждение, в ходе которого не отметил подразделения и офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ), сражающихся в Сумской области. Это свидетельствует о его недовольстве темпами продвижения, заявили ТАСС в российских силовых структурах.

«Сами украинские военнослужащие отмечают, что Зеленский не отметил подразделения и офицеров ВСУ, принимающие участие в боевых действиях на сумском и харьковском направлениях. 1-й ошп и корпус морпехов представлены небольшими группами и не играют существенной роли в Сумской области», — рассказал собеседник ТАСС.

По словам представителя силовых структур, командованию ВСУ в Сумской области, несмотря на использование всех резервов и наиболее боеспособных сил, так и не удалось выбить военных группировки войск «Север» с занятых позиций.

Ранее Зеленский подписал указ о награждении орденом «За заслуги» перед государством журналиста немецкого издания Bild Юлиана Репке, который оскорбил российских солдат, сравнив их с удобрением.

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