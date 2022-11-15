Зеленский наградил орденом оскорбившего российских солдат немецкого журналиста

Зеленский подписал указ о награждении журналиста немецкого издания Bild Репке

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении орденом «За заслуги» перед государством журналиста немецкого издания Bild Юлиана Репке, который оскорбил российских солдат, сравнив их с удобрением. Документ опубликован на сайте украинского лидера.

Орденом третьей степени за освещение ситуации в стране также награжден заместитель главного редактора Bild Пауль Ронцхаймер.

«Дякую, спасибо, филен данк!» — поблагодарил Репке президента Украины в Twitter.

Немецкий журналист опубликовал в соцсетях сообщение, в котором прокомментировал видео с украинскими солдатами, окруженными российскими войсками. По словам Репке, военные сумели отбиться и превратили «сотни россиян в удобрение». Впоследствии сообщение было удалено, уточняет РИА Новости.

В 2021 году официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя статью Репке, обвинила немецкие СМИ в искажении фактов о ситуации в Донбассе. По ее словам, немецкая медиасреда идет неправедной дорогой к обрыву профессиональных стандартов.