Зеленский заявил о масштабной атаке дронов по Украине

Зеленский: Украину атаковали 300 ударных дронов и свыше 30 ракет различных типов

В ночь на субботу, 19 июля, Украину атаковали 300 ударных дронов и свыше 30 ракет различных типов. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Более 300 ударных дронов и более 30 ракет различных типов были применены против наших городов. Сейчас продолжается уничтожение целей: в воздухе еще есть беспилотники», — написал он.

Зеленский выразил благодарность всем мировым лидерам, которые понимают важность реализации договоренностей. По его словам, совместное производство оружия и инвестиции в производство дронов на Украине спасает жизни и нужно Украине уже сейчас.

Ранее новый украинский премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский договорились об инвестициях в производство дронов на Украине и их закупке США. Она отметила, что новый министр обороны Денис Шмыгаль будет разрабатывать это предложение с Вашингтоном.