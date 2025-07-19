Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:23, 19 июля 2025Бывший СССР

Зеленский заявил о масштабной атаке дронов по Украине

Зеленский: Украину атаковали 300 ударных дронов и свыше 30 ракет различных типов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nina Liashonok / Reuters

В ночь на субботу, 19 июля, Украину атаковали 300 ударных дронов и свыше 30 ракет различных типов. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Более 300 ударных дронов и более 30 ракет различных типов были применены против наших городов. Сейчас продолжается уничтожение целей: в воздухе еще есть беспилотники», — написал он.

Зеленский выразил благодарность всем мировым лидерам, которые понимают важность реализации договоренностей. По его словам, совместное производство оружия и инвестиции в производство дронов на Украине спасает жизни и нужно Украине уже сейчас.

Ранее новый украинский премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский договорились об инвестициях в производство дронов на Украине и их закупке США. Она отметила, что новый министр обороны Денис Шмыгаль будет разрабатывать это предложение с Вашингтоном.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о масштабной атаке дронов по Украине

    Синоптик объяснил приход в Москву первых тропических ливней

    Российские туристы описали отдых в Северной Корее

    Россиян предупредили о проблемах с гормонами из-за позднего отхода ко сну

    Польша вновь подняла в небо истребители якобы из-за России

    Российские военные рассказали о подземных городах ВСУ в зоне СВО

    Российский синхронист выиграл золото чемпионата мира

    Евросоюз расширил санкции против Белоруссии

    На перегоне в Ростовской области возобновили движение поездов

    В ООН приняли резолюцию России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости