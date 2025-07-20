Экс-участник The Hatters и его жена разбились на мотоцикле

Экс-участник The Hatters Рулев и его жена разбились на мотоцикле в Ленобласти

Бывший участник группы The Hatters Вадим Рулев и его жена разбились насмерть на мотоцикле в ДТП в Ленинградской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Автокатастрофа случилась в воскресенье, 20 июля, около 18:30 во Всеволожском районе, на участке трассы между поселком Зверево и Малиновкой. По предварительным данным, музыкант с женой на мотоцикле BMW на скорости вылетели на встречку. Пара столкнулась с автомобилем Range Rover. В результате Рулев и его супруга скончались на месте.

Ранее в июле сообщалось, что актер Тобольского драматического театра имени Ершова Константин Орлов погиб в зоне специальной военной операции (СВО). Известно, что артиста не стало 7 июля, ему было 53 года. Орлов вместе с супругой воспитывал двоих детей.