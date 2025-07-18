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13:04, 18 июля 2025Культура

Актер Орлов погиб на СВО

Российский актер Константин Орлов погиб в зоне СВО в возрасте 53 лет
Ольга Коровина

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Актер Тобольского драматического театра имени Ершова Константин Орлов погиб в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает пресс-служба Тюменского концертно-театрального объединения.

«Константин был отзывчивым и неравнодушным. Он сам принял решение пойти на СВО, это было шоком для близких и друзей, но он сделал это без тени страха и сомнений», — сказано в публикации.

Отмечается, что артиста не стало 7 июля, ему было 53 года. Орлов вместе с супругой воспитывал двоих детей.

Известно, что актер служил в Тобольском драмтеатре на протяжении 25 лет и исполнил более 50 ролей. Представители учреждения назвали кончину Орлова невосполнимой утратой для всего региона и выразили глубочайшие соболезнования его родным.

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