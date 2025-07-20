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05:51, 20 июля 2025Бывший СССР

Известная российская певица попала в базу «Миротворца»

Певицу Надежду Кадышеву внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Народную артистку России Надежду Кадышеву внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России). Об этом сообщают «Вести».

Отмечается, что певица была добавлена в список «Миротворца» еще в 2017 году. Ее обвиняют в «сознательном нарушении государственной границы Украины с целью концертной деятельности» в Крыму.

Ранее в базу «Миротворца» попал российский писатель и автор произведения «Время героев» Олег Рой. Причиной стало якобы его участие в «пропагандистских мероприятиях России».

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