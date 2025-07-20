Известная российская певица попала в базу «Миротворца»

Певицу Надежду Кадышеву внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец»

Народную артистку России Надежду Кадышеву внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России). Об этом сообщают «Вести».

Отмечается, что певица была добавлена в список «Миротворца» еще в 2017 году. Ее обвиняют в «сознательном нарушении государственной границы Украины с целью концертной деятельности» в Крыму.

Ранее в базу «Миротворца» попал российский писатель и автор произведения «Время героев» Олег Рой. Причиной стало якобы его участие в «пропагандистских мероприятиях России».