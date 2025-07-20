Российского писателя внесли в базу «Миротворец»

Российский писатель Олег Рой попал в базу украинского Миротворца

Российский писатель и автор произведения «Время героев» Олег Рой был внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России). Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что писатель якобы принимал участие в «пропагандистских мероприятиях России». Ресурс также назвал Роя соучастником «преступлений российской власти против Украины и ее граждан».

Ранее народный артист России Сергей Гармаш попал в базу данных украинского сайта «Миротворец». В том числе актера обвиняют в сознательном нарушении границы Украины с целью попасть в Крым. До этого в базу ресурса внесли популярного российского шеф-повара и телеведущего Константина Ивлева.