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11:25, 12 июля 2025Бывший СССР

Шеф-повар Ивлев попал в базу «Миротворца»

Шеф-повар Константин Ивлев попал в базу данных украинского сайта «Миротворец»
Виктория Клабукова

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Популярного российского шеф-повара и телеведущего Константина Ивлева внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщают РИА Новости.

Судя по информации, размещенной ресурсом, Ивлев был добавлен в список «Миротворца» еще 21 марта 2021 года. Ведущего шоу «На ножах» и «Адская кухня» обвиняют в сознательном нарушении границы Украины с целью попасть в Крым.

Ранее в базу «Миротворца» попал рэпер Icegergert (настоящее имя — Георгий Гергерт). Поводом для включения артиста в список стала публичная поддержка специальной военной операции на Украине. В базе украинского сайта в июле оказались актриса Светлана Ходченкова, лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков и блогер Влад Бумага.

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