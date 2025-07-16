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10:12, 16 июля 2025Культура

Известного российского актера родом из Херсона внесли в базу «Миротворца»

Актер Сергей Гармаш попал в базу данных украинского сайта «Миротворец»
Ольга Коровина

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Народный артист России Сергей Гармаш попал в базу данных украинского сайта «Миротворец». На это обратило внимание РИА Новости.

Судя по информации, размещенной ресурсом, Гармаш был добавлен в список «Миротворца» в 2022 году. В том числе актера обвиняют в сознательном нарушении границы Украины с целью попасть в Крым.

Известно, что Гармаш — уроженец Херсона. В 2022 году артист принял участие в восстановлении Херсонского областного академического музыкально-драматического театра. По словам губернатора области Владимира Сальдо, актер регулярно оказывает поддержку жителям региона. Так, в июле 2025-го актер помог обновить классы в Генической санаторной школе-интернате, а также привез в Каховку необходимую гуманитарную помощь.

Ранее сообщалось, что министр культуры России Ольга Любимова вручила Сергею Гармашу медаль Александра Твардовского. Артист был удостоен награды за существенный вклад в поддержку бойцов специальной военной операции (СВО).

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