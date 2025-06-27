Звезду «Чебурашки» наградили за поддержку бойцов СВО

Министр культуры России Ольга Любимова вручила актеру Сергею Гармашу медаль Александра Твардовского. Об этом сообщает корреспондент агентства ТАСС.
Народный артист России Сергей Гармаш был удостоен награды «за существенный вклад в поддержку бойцов специальной военной операции (СВО)». Родившийся на Украине артист выразил благодарность и отметил, что отряд поддержки участников СВО будет только увеличиваться. Медаль также получили режиссер-постановщик Андрей Симонов, сценарист Ринат Есеналиев, заслуженная артистка РФ Анна Осипова, народный художник РФ Алексей Суховецкий и писатель Дмитрий Филиппов.
Медаль Александра Твардовского была официально учреждена 19 июня 2025 года. Награда будет присуждаться деятелям культуры, искусства и креативных индустрий за вклад в реализацию проектов в области культуры в условиях военных действий и с риском для жизни.
Ранее стало известно, что актеры Юрий и Владимир Торсуевы, известные по главным ролям во всенародно любимой картине «Приключения Электроника», рассказали о своем участии в СВО.