МЧС объявило о поиске пропавших в Белом море туристов

МЧС России объявило о поиске в Карелии пропавших в Белом море туристов

МЧС России объявило о поиске в Карелии троих туристов, пропавших в Белом море. Соответствующий пост появился в Telegram-канале ведомства.

Речь идет об участниках незарегистрированной в МЧС туристической группы, которая сплавлялась на байдарках от архипелага Кузова в Республике Карелия до Соловецкого острова в Архангельской области. Путешественники, насколько известно, решили вернуться из-за ухудшения погодных условий.

В результате двоих человек нашли и эвакуировали специалисты, за другими двумя был отправлен вертолет. Судьба еще троих туристов остается неизвестной.

«От Соловецких островов следует катер МЧС России. Он пойдет по маршруту туристов для обследования территории. В поисках участвуют 10 специалистов и три единицы техники, в том числе вертолет Ми-8 Северо-Западного авиационного поисково-спасательного центра», — говорится в сообщении.

Ранее в июле стала известна судьба троих туристов, пропавших без вести на Камчатке.