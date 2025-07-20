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10:46, 20 июля 2025Мир

На Западе объяснили обвинения России в повреждении кабелей на Балтике

Боссхард: НАТО обвинениями в повреждении кабелей оправдывает натиск на Россию
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

НАТО с помощью обвинений в якобы повреждении кабелей на Балтийском море оправдывает натиск на Россию. Об этом заявил бывший специальный советник по военным вопросам генсека ОБСЕ подполковник Генштаба ВС Швейцарии в отставке Ральф Боссхард, передает ТАСС.

По мнению эксперта, восточноевропейские страны не хотят отправлять военных на Украину и превращать свою территорию в «поле битвы других».

«Единственные страны, которые, похоже, готовы к этому, — это прибалтийские республики», — отметил он, добавив, что именно здесь начинается подготовка к наступлению на Россию, которую необходимо как-то оправдать.

В начале марта газета The Wall Street Journal сообщила, что у НАТО пока нет доказательств причастности России к повреждениям подводных кабелей в Балтийском море.

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