На Западе объяснили обвинения России в повреждении кабелей на Балтике

Боссхард: НАТО обвинениями в повреждении кабелей оправдывает натиск на Россию

НАТО с помощью обвинений в якобы повреждении кабелей на Балтийском море оправдывает натиск на Россию. Об этом заявил бывший специальный советник по военным вопросам генсека ОБСЕ подполковник Генштаба ВС Швейцарии в отставке Ральф Боссхард, передает ТАСС.

По мнению эксперта, восточноевропейские страны не хотят отправлять военных на Украину и превращать свою территорию в «поле битвы других».

«Единственные страны, которые, похоже, готовы к этому, — это прибалтийские республики», — отметил он, добавив, что именно здесь начинается подготовка к наступлению на Россию, которую необходимо как-то оправдать.

В начале марта газета The Wall Street Journal сообщила, что у НАТО пока нет доказательств причастности России к повреждениям подводных кабелей в Балтийском море.