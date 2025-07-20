Названо важное последствие возможной встречи Путина и Трампа

Рар: США откажутся от ультиматумов к России и КНР, если Путин и Трамп встретятся

США откажутся от ультиматумов и санкций против России и Китая, если российский и американский президенты Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в КНР. Об этом заявил немецкий политолог Александр Рар в Telegram-канале.

«Что можно от встречи ожидать — это отказ США от всяких 50-дневных ультиматумов и новых санкций (торговых войн) в адрес России и Китая», — говорится в публикации.

По мнению эксперта, введение санкций и продолжение торговых войн привело бы к краху отношений между тремя государствами и разрушению мировой экономики.

Рар предположил, что возможная встреча Путина, Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина не понравится европейцам, которые считают, что «опять заполучили США на свою сторону».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что возможная встреча с российским лидером Владимиром Путиным зависит от дальнейших действий Москвы.