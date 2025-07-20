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13:19, 20 июля 2025Интернет и СМИ

Названы сроки военной агрессии Запада против России

«Взгляд»: Подготовка Роттердама дает понять, когда начнется агрессия Запада

Фото: Bart Biesemans / Reuters

Подготовка порта Роттердама к приему военных грузов дает понять, когда начнется агрессия Запада против России. Об этом говорится в статье издания «Взгляд».

Отмечается, что этот порт уже принимал военные грузы во время вторжения США и союзников в Ирак в 2003 году. Порт Роттердама — один из крупнейших в Европе, поэтому частичный перевод на военные рельсы принесет экономический ущерб из-за потери объемов обычных коммерческих грузов.

По этой причине нет смысла реализовывать такие планы, если не использовать военную инфраструктуру порта. «Иными словами — перед нами не просто подготовка к войне. Это подготовка к войне, которую ожидают достаточно скоро», — говорится в статье.

Кроме того, решения об увеличении выпуска военной продукции в ЕС и США уже приняты. К 2026 году этот выпуск может выйти на существенные объемы.

Ранее политический обозреватель Доминик Сансоне в статье для журнала American Conservative заявил, что президент США Дональд Трамп изменил отношение к Украине из-за необходимости укрепить свое положение на посту главы государства, а не для помощи Киеву.

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