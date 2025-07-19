В США объяснили смену курса Трампа по Украине

AC: Трамп изменил отношение к Украине для собственной выгоды

Президент США Дональд Трамп изменил свое отношение к Украине из-за необходимости укрепить свое положение на посту главы государства, а не для помощи Киеву. Об этом написал политический обозреватель Доминик Сансоне в статье для журнала American Conservative.

Сансоне объяснил, что смену курса Трампа можно считать результатом закулисных сделок в Сенате США. По мнению эксперта, Трамп не заинтересован в конфликте с Россией, однако ему необходимо расставлять приоритеты во внутренней политике для выполнения предвыборных обещаний.

«Хотя усиление возможностей ПВО, в частности, в виде ракетных комплексов Patriot, поможет Киеву, они все равно не смогут противостоять основным факторам, составляющим стратегическое преимущество России», — заключил Сансоне.

Ранее Трамп пригрозил ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное урегулирование конфликта на Украине. Он также обвинил Москву в якобы «пустых разговорах» об урегулировании украинского кризиса.