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05:48, 20 июля 2025Бывший СССР

Пленный боец ВСУ обратился с призывом к сослуживцам

Пленный боец ВСУ Климишевский призвал сослуживцев сдаваться в плен и бунтовать
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Львова Петр Климишевский обратился с призывом к сослуживцам. Его слова приводит РИА Новости.

«Сдавайтесь в плен или бунтуйте как-то, не делайте это по одному... Русские жертвуют собой ради пленных украинцев, так что не стреляйте, не обстреливайте, сливайте фронт», — заявил украинец.

По словам пленного, солдат ВСУ запугивают рассказами о том, что российские военные якобы не берут в плен, и по этой причине не все решаются сдаться.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что раненый военнослужащий ВСУ сдался в плен российским войскам в районе железнодорожного моста на херсонском направлении. Он сообщил, что боец выбрался без оружия на открытое место и показал оператору беспилотника, что сдается.

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