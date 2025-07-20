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10:59, 20 июля 2025Мир

Посол рассказал о попытках вербовки российских дипломатов на Западе

Липаев: Западные спецслужбы активизировали попытки вербовки дипломатов из России
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

После начала специальной военной операции (СВО) западные спецслужбы активизировали попытки вербовки российских дипломатов. Об этом рассказал посол России в Румынии Владимир Липаев, передает РИА Новости.

«После начала СВО эта активность с использованием различных методов воздействия усилилась», — заявил дипломат.

Дипломатические сотрудники из России и члены их семей постоянно находятся в зоне повышенного внимания западных спецслужб, отметил Липаев.

Посол подчеркнул, что такая деятельность противоречит международному праву.

Ранее посол в Стокгольме Сергей Беляев рассказал, что на сотрудников посольства России в Швеции оказывается психологическое давление.

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