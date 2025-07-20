Правнучка летчика Чкалова стала близка к еще одному уголовному делу

Алешкин: Правнучке летчика-испытателя Чкалова может грозить новое уголовное дело

Правнучке советского летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарье Богдановой (признана в РФ иноагентом и внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) может грозить еще одно уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей законодательства об иноагентах. Об этом заявил журналистам РИА Новости адвокат Андрей Алешкин.

По данным издания, девушку в течение года уже трижды оштрафовали за отсутствие соответствующей маркировки в ее публикация и неподачу отчетности о своей деятельности в уполномоченный орган.

Эксперт, комментируя вероятность нового уголовного преследования Богдановой, отметил, что она долгое время не соблюдает и даже игнорирует очевидные вещи. По мнению Алешкина, тем самым девушка провоцирует систему для того, чтобы получить это уголовное дело, заочное обвинение и последующий приговор.

Однако, как уверяет специалист в сфере уголовного права, Богданова может исправить ситуацию и добавить необходимую плашку в своих соцсетях и сдать отчет о деятельности иностранного агента, если он не был сделан. Это поможет минимизировать возможное наступление последствий в виде уголовного дела.

Ни один из своих штрафов Богданова не обжаловала, обратили внимание журналисты.

Ранее сообщалось, что объявленная в розыск правнучка летчика Чкалова открыла стартап. Против нее возбуждено уголовное дело. Она особо отличилась заявлением о том, что по Москве нужно нанести удар ядерным оружием.