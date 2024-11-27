Объявленная в розыск правнучка летчика Чкалова скрылась за границей. В чем ее обвиняют?

Объявленная в розыск правнучка летчика Чкалова Богданова скрылась за границей

Правнучка советского летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарья Богданова (внесена в России в перечень террористов и экстремистов, а также признана Минюстом РФ иностранным агентом) скрылась за границей. По информации источника, она находится на территории иностранного государства.

«После совершения преступления скрылась на территории иностранного государства, находится в розыске», — говорится в официальных судебных документах. При этом не уточняется, в какую именно страну уехала Богданова.

Валерий Чкалов — советский летчик-испытатель, Герой Советского Союза. В качестве командира экипажа самолета совершил первый беспосадочный перелет через Северный полюс из Москвы в Ванкувер в 1937 году.

Против правнучки Чкалова возбуждено дело за призывы к терроризму

Ранее Богданова заявляла, что по Москве нужно нанести удар ядерным оружием. По ее мнению, это поможет завершить конфликт на Украине.

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

При этом, отметила правнучка Чкалова, ее совершенно не волнует, что от ядерного удара пострадают люди. Москвичам, по ее словам, «не мешает услышать воздушную тревогу». Сама Богданова является гражданкой Израиля. Она призналась, что совсем не переживает за своих родных, проживающих в России.

Богданова подчеркнула, что готова оказать поддержку и Вооруженным силам Украины (ВСУ), и любой другой стороне, которая решит применить ядерное оружие для удара по российской столице.

Мы не можем купить такое оборудование. Если бы я могла купить, я бы купила Дарья Богданова правнучка летчика Валерия Чкалова

Семья Чкаловых отреклась от родственницы после этих высказываний.

«Считаю, что здравомыслящий человек заявить подобное не может», — отметил правнук летчика Игорь. Он также заявил, что другие члены семьи не разделяют позицию родственницы.

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Против Богдановой возбудили уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). Правнучке легендарного советского летчика грозит до восьми лет колонии, она объявлена в розыск.

Также в соцсетях Богданова, не скрывая, рассказывала о том, как собирала деньги для украинских батальонов и всячески спонсировала ВСУ средствами, заработанными в России. Известно, что женщина является учредителем компании «Авант», в которой ей принадлежит треть уставного капитала. В 2022 году чистая прибыть компании составила 6,8 миллиона рублей. При этом 643 тысячи «Авант» заплатил в качестве налогов, 80 тысяч — в качестве страховых взносов.