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11:46, 20 июля 2025Россия

Россиян предупредили о возможном подорожании ЖКУ при одном условии

Ермилова: Россияне с депозитами могут лишиться субсидии на оплату ЖКУ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Артем Соболев / Коммерсантъ

Россияне с депозитами могут лишиться субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). О возможном подорожании при этом условии предупредила доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г. В. Плеханова Мария Ермилова в комментарии агентству «Прайм».

По ее словам, субсидии на оплату предоставляются в том случае, если расходы превышают установленный лимит, который зависит от региона проживания. При этом всегда учитываются доходы граждан, включая зарплату и процент по вкладам.

«С 1 января этого года в Москве максимальный доход, который дает право на получение субсидии для одиноко проживающего человека, увеличился до 71,037 рублей», — отметила эксперт.

Ермилова добавила, что процентный доход от вкладов может быть невыгоден с точки зрения получения субсидии, поскольку такие доходы включаются в общий совокупный доход семьи.

Ранее специалист проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Любовь Хрустова заявила многодетные семьи могут получить скидку до 50 процентов на оплату ЖКУ. Она отметила, что региональные власти сами устанавливают условия поддержки данной категории россиян. В основном помощь прекращается, когда старшему ребенку исполняется 18 лет.

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