Россиянам назвали категории попадающих под скидку на оплату ЖКУ граждан

Эксперт Хрустова: Многодетные семьи могут получить скидку на оплату ЖКУ

Многодетные семьи могут получить скидку до 50 процентов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Об этом заявила специалист проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Любовь Хрустова, чьи слова приводит агентство «Прайм».

Она отметила, что региональные власти сами устанавливают условия поддержки данной категории россиян. В основном помощь прекращается, когда старшему ребенку исполнится 18 лет. При этом минимальный размер субсидии — не менее 30 процентов от суммы — закреплен законом на федеральном уровне. В отдельных регионах эта доля может доходить до 50 процентов.

Эксперт пояснила, что во время расчета компенсации во внимание принимается ряд факторов. Помимо того, в разных регионах действуют дополнительные меры поддержки, например, послабления при оплате взносов на капитальный ремонт.

Ранее операционный директор Елена Фенич заявила, что современные умные системы, интегрированные с инфраструктурой здания, помогут сэкономить на оплате ЖКУ. По ее словам, более 20 процентов потребителей сталкиваются с непредсказуемыми счетами из-за некорректной работы изношенных систем учета.