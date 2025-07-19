Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:17, 19 июля 2025Экономика

Россиянам назвали категории попадающих под скидку на оплату ЖКУ граждан

Эксперт Хрустова: Многодетные семьи могут получить скидку на оплату ЖКУ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Многодетные семьи могут получить скидку до 50 процентов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Об этом заявила специалист проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Любовь Хрустова, чьи слова приводит агентство «Прайм».

Она отметила, что региональные власти сами устанавливают условия поддержки данной категории россиян. В основном помощь прекращается, когда старшему ребенку исполнится 18 лет. При этом минимальный размер субсидии — не менее 30 процентов от суммы — закреплен законом на федеральном уровне. В отдельных регионах эта доля может доходить до 50 процентов.

Эксперт пояснила, что во время расчета компенсации во внимание принимается ряд факторов. Помимо того, в разных регионах действуют дополнительные меры поддержки, например, послабления при оплате взносов на капитальный ремонт.

Ранее операционный директор Елена Фенич заявила, что современные умные системы, интегрированные с инфраструктурой здания, помогут сэкономить на оплате ЖКУ. По ее словам, более 20 процентов потребителей сталкиваются с непредсказуемыми счетами из-за некорректной работы изношенных систем учета.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты причины назначения Умерова главным переговорщиком с Россией

    Российский синхронист выиграл золото чемпионата мира

    Евросоюз расширил санкции против Белоруссии

    На перегоне в Ростовской области возобновили движение поездов

    В ООН приняли резолюцию России

    Зеленского уличили в попытке удержать власть на Украине

    Боец ВСУ рассказал об «утилизировавшем» украинцев азербайджанском наемнике

    В Геленджике рассказали о проблемах при открытии аэропорта

    Заинтересовавший ПСЖ футболист «Краснодара» согласился перейти в другой клуб

    Уехавший из России рэпер Face оставил долги более чем на 100 тысяч рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости