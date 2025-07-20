Российские войска полностью взяли под контроль критически важное для ВСУ село

Военкор Котенок: Российские войска полностью взяли под контроль Яблоновку

Российские войска полностью взяли под контроль село Яблоновка и прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в центре Александро-Калиново. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военкор Юрий Котенок.

По его сведениям, для противника сложилась «довольно критическая» обстановка. Как только подразделения Вооруженных сил (ВС) РФ выйдут к западному берегу Клебан-Быкского водохранилища, у ВСУ останется один логистический маршрут — со стороны Плещеевки, однако он уже находится под огневым контролем российских войск.

Ранее стало известно, что ВСУ, выполняя приказ украинского президента Владимира Зеленского о восстановлении контроля над Кондратовкой в Сумской области, понесли большие потери. Потеряв десятки штурмовых групп, украинская армия так и не смогла закрепиться в населенном пункте.