Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
18:29, 20 июля 2025Культура

Российский артист балета погиб в Таиланде

Российский артист балета Михаил Дмитриев погиб в Таиланде
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: ananaline / Getty Images

Российский артист Михаил Дмитриев погиб в Таиланде. Об этом сообщается на сайте театра оперы и балета Якутии.

«Хотелось бы вернуть парня на родину, чтобы он мог упокоиться на родной земле. Но для перевозки тела нужны просто огромные деньги», — говорится в сообщении коллег, организовавших сбор средств.

В то же время соболезнования близким артиста выразило Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) в своем Telegram-канале. В посте говорится, что Дмитриев был артистом высшей категории Государственного театра оперы и балета имени Д. К. Сивцева-Суоруна Омоллоона. Он родился в 1991 году в селе Чапаево Хангаласского района, окончил якутское хореографическое училище и Арктический институт культуры и искусств, а в 2024 году получил знание «Отличник культуры Республики Саха (Якутия)». При этом подробности гибели артиста не раскрываются.

Ранее в июле сообщалось, что актер Тобольского драматического театра имени Ершова Константин Орлов погиб в зоне специальной военной операции (СВО).

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    Последние новости

    НАТО планирует перевести на военные рельсы крупнейший порт Европы. Чем это обернется для России?

    Мощный ливень затопил российский город

    Над Россией уничтожили 37 беспилотников ВСУ

    SHAMAN заменили в этно-опере Матвиенко

    Китайские синхронистки выиграли золото на чемпионате мира

    Алаудинов раскрыл судьбу участвовавшего в драке в ЛНР чеченца

    Появился список отмененных в московских аэропортах рейсов

    Снимавший репортаж о пропавшей девочке журналист случайно нашел ее останки

    Россиянин в балаклаве кувалдой разбил мемориал в честь бойцов СВО и попал на видео

    Российский артист балета погиб в Таиланде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости