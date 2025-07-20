Российский артист балета погиб в Таиланде

Российский артист балета Михаил Дмитриев погиб в Таиланде

Российский артист Михаил Дмитриев погиб в Таиланде. Об этом сообщается на сайте театра оперы и балета Якутии.

«Хотелось бы вернуть парня на родину, чтобы он мог упокоиться на родной земле. Но для перевозки тела нужны просто огромные деньги», — говорится в сообщении коллег, организовавших сбор средств.

В то же время соболезнования близким артиста выразило Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) в своем Telegram-канале. В посте говорится, что Дмитриев был артистом высшей категории Государственного театра оперы и балета имени Д. К. Сивцева-Суоруна Омоллоона. Он родился в 1991 году в селе Чапаево Хангаласского района, окончил якутское хореографическое училище и Арктический институт культуры и искусств, а в 2024 году получил знание «Отличник культуры Республики Саха (Якутия)». При этом подробности гибели артиста не раскрываются.

Ранее в июле сообщалось, что актер Тобольского драматического театра имени Ершова Константин Орлов погиб в зоне специальной военной операции (СВО).