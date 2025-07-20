РИАН: Пленный солдат ВСУ Климишевский убедил пятерых сослуживцев сложить оружие

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Львова Петр Климишевский рассказал, что убедил пятерых своих сослуживцев сдаться в российский плен, чтобы выжить. Об этом солдат рассказал в интервью РИА Новости.

По словам Климишевского, он с самого начала понимал, что будет сдаваться в плен, однако не все боевые товарищи поддерживали его идею, думая, что их сразу «обнулят». В подразделениях ВСУ были случаи, когда беглецы из рядов украинской армии просто переставали выходить на связь, добавил пленный.

Когда наступил тот самый момент, Климишевский предложил сослуживцам сложить оружие, но его идею поддержали всего пятеро человек, что помогло им выжить.

Ранее пленный боец ВСУ призвал сослуживцев сдаваться в плен, бунтовать, не обстреливать российских военных и «сливать фронт». По его словам, военнослужащих Украины запугали рассказами о том, что российские военные якобы не берут в плен.