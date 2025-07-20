Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:14, 20 июля 2025Бывший СССР

Солдат ВСУ убедил пятерых сослуживцев сдаться в российский плен

РИАН: Пленный солдат ВСУ Климишевский убедил пятерых сослуживцев сложить оружие
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Львова Петр Климишевский рассказал, что убедил пятерых своих сослуживцев сдаться в российский плен, чтобы выжить. Об этом солдат рассказал в интервью РИА Новости.

По словам Климишевского, он с самого начала понимал, что будет сдаваться в плен, однако не все боевые товарищи поддерживали его идею, думая, что их сразу «обнулят». В подразделениях ВСУ были случаи, когда беглецы из рядов украинской армии просто переставали выходить на связь, добавил пленный.

Когда наступил тот самый момент, Климишевский предложил сослуживцам сложить оружие, но его идею поддержали всего пятеро человек, что помогло им выжить.

Ранее пленный боец ВСУ призвал сослуживцев сдаваться в плен, бунтовать, не обстреливать российских военных и «сливать фронт». По его словам, военнослужащих Украины запугали рассказами о том, что российские военные якобы не берут в плен.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский предложил возобновить переговоры. Этому предшествовала «адская ночь» на Украине

    Собянин сообщил об отсутствии серьезных повреждений от падения обломков БПЛА в Зеленограде

    Солдат ВСУ убедил пятерых сослуживцев сдаться в российский плен

    В США заявили о поворотном моменте в конфликте на Украине

    Борис Джонсон упрекнул британцев в безразличии к конфликту на Украине

    Врач рассказала о первых признаках солнечного удара

    Киев решил бороться с успехами Российской армии с помощью фейков

    Теннисистка Соболенко показала фото в откровенном бикини

    Правнучка летчика Чкалова стала близка к еще одному уголовному делу

    Украину уличили в сговоре с США против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости