Стало известно о массовых тайных захоронениях ВСУ в Херсонской области

Глава Херсонской области Сальдо: ВСУ в панике закапывают тела сослуживцев

Бойцы Вооруженных сил Украины в Херсонской области в панике закапывают тела сослуживцев. Об этом стало известно из публикации главы региона Владимира Сальдо в Telegram.

Как сообщил чиновник, тайные массовые захоронения попали в объектив камеры, установленной на российском FPV-дроне.

«Наши операторы дронов засекли "похоронную команду" ВСУ (...) Не успели закончить "работу" — получили огневое поражение от нашего FPV-дрона», — рассказал Сальдо.

Он добавил, что увиденное российскими военными — не единичный случай, а система по скрытию реальных масштабов потерь. «Тех, кого сегодня закапывают в спешке, завтра объявят дезертирами. А их жены и матери так и не получат правды», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что российский боец-десантник прошел по российскому минному полю и заманил на него отряд украинских войск.