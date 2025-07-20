Супругу Байдена потребовали вызвать в Конгресс США для дачи показаний о муже

Конгрессмен Дональдс потребовал вызвать жену Байдена для дачи показаний о муже

Бывшая вице-президент США Камала Харрис и жена экс-президента страны Джилл Байден должны быть вызваны в Конгресс для дачи показаний в рамках расследования о когнитивном здоровье бывшего главы Белого дома Джо Байдена. Об этом заявил конгрессмен Байрон Дональдс в эфире Fox News, пишет РИА Новости.

По словам Дональдс, все указы о помилованиях, которые были сделаны во время президентства Байдена с помощью автоподписи являются незаконными.

Ранее сообщалось, что в США установили личности сотрудников Белого дома, подписывавших при помощи автопера документы от имени Байдена. По словам председателя комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США республиканца Джеймса Комера, их было четверо.