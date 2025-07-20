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07:21, 20 июля 2025Мир

Украину уличили в сговоре с США против России

Spiegel: Украина могла согласовать с США предложение по переговорам с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yehor Milohrodskyi / Unsplash

Украина могла согласовать с США предложение по проведению нового раунда переговоров с Россией на следующей неделе, считает немецкий журнал Spiegel.

В статье отмечается, что инициатива Киева «может быть результатом сговора» с Вашингтоном. Как указывает автор, в пользу этой версии говорят недавний визит спецпосланника американского президента Дональда Трампа Кита Келлога на Украину, а также 50-дневный ультиматум, который Трамп поставил России.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что Киев предложил Москве снова провести переговоры по урегулированию конфликта и решению поставленных вопросов. Конкретная дата для встречи делегаций пока не назначена.

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