Зеленский предложил возобновить переговоры. Этому предшествовала «адская ночь» на Украине

ТАСС: дата нового раунда переговоров России и Украины пока не назначена

Киев предложил Москве снова провести переговоры по урегулированию конфликта и решению поставленных вопросов, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, сейчас с российской стороной ведется диалог насчет еще одного обмена пленными.

Зеленский указал, что переговорная динамика постепенно должна увеличиваться. «Надо делать все, чтобы достичь прекращения огня», — заявил глава государства. Политик добавил, что необходима встреча на уровне лидеров — украинского и российского. Все это поможет «реально обеспечить мир — действительно длительный». «Украина готова к такой встрече», — заключил он.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров предложил Москве наметить на следующую неделю очередной этап переговоров. В Москве ответили, что Россия готова к новому раунду двустороннего диалога с Украиной.

Мы давно готовы, а сигналы из Киева позволяют надеяться, что конкретная дата скоро появится источник РИА Новости

В свою очередь, источник ТАСС также подтвердил, что конкретная дата для встречи делегаций пока не назначена.

Политолог Сергей Марков прокомментировал заявление Зеленского о готовности к возобновлению диалога. «Зеленский наконец-то, после двух месяцев призывов со стороны России, согласился провести переговоры на следующей неделе. И при этом наврал, что Украина предложила переговоры России. И сотни западных СМИ побежали повторять эту ложь», — написал он. Эксперт подчеркнул, что это — предложение России, а не Украины, «причем озвученное уже раз десять».

Решение Зеленского прозвучало после «адской ночи» и на фоне недовольства войсками

19 июля глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что минувшую ночь на Украине можно считать «одной из самых адских». Он уточнил, что бомбардировка стратегического узла в Днепропетровской области длилась около шести часов. Тогда же было повреждено промышленное предприятие.

Ранее стало известно, что российские войска нанесли мощный удар по украинским предприятиям военно-промышленного комплекса. Удары наносились при помощи беспилотных летательных аппаратов.

Также выяснилось, что Зеленский провел масштабное награждение, в ходе которого не отметил подразделения и офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые сражаются на сумском и харьковском направлениях. Это свидетельствует о его недовольстве темпами продвижения, заявили в российских силовых структурах. Командованию ВСУ, несмотря на использование всех резервов и наиболее боеспособных сил, так и не удалось выбить военных группировки войск «Север» с занятых позиций.

До этого сообщалось, что ВСУ, выполняя приказ Зеленского о восстановлении контроля над Кондратовкой в Сумской области, понесли большие потери. Потеряв десятки штурмовых групп, украинская армия так и не смогла закрепиться в населенном пункте.