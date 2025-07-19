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16:13, 19 июля 2025Интернет и СМИ

Стало известно о самой адской ночи на Украине

The Guardian: Украина пережила самую адскую ночь из-за атак России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Минувшую ночь на Украине можно считать одной из самых адских. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, его слова передает британское издание The Guardian.

«Адские ночь и утро для Павлограда. Самая интенсивная атака на город», — указал он.

Лысак уточнил, что бомбардировка стратегического узла в Днепропетровской области длилась около шести часов. Тогда же было повреждено промышленное предприятие.

Ранее стало известно, что российские войска нанесли мощный удар по украинским предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК). Атака произошла в ночь на 19 июля. Удары наносились при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Позже президент Владимир Зеленский сообщил, что в ночь на 19 июля Украину атаковали 300 дронов. Помимо этого, было зафиксировано свыше 30 ракет различных типов.

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