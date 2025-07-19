Стало известно о самой адской ночи на Украине

The Guardian: Украина пережила самую адскую ночь из-за атак России

Минувшую ночь на Украине можно считать одной из самых адских. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, его слова передает британское издание The Guardian.

«Адские ночь и утро для Павлограда. Самая интенсивная атака на город», — указал он.

Лысак уточнил, что бомбардировка стратегического узла в Днепропетровской области длилась около шести часов. Тогда же было повреждено промышленное предприятие.

Ранее стало известно, что российские войска нанесли мощный удар по украинским предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК). Атака произошла в ночь на 19 июля. Удары наносились при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Позже президент Владимир Зеленский сообщил, что в ночь на 19 июля Украину атаковали 300 дронов. Помимо этого, было зафиксировано свыше 30 ракет различных типов.