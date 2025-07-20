В регионе России начали расследование о хищениях при строительстве фортификаций

В Брянской области возбудили дело о хищениях при строительстве фортификаций

В Брянской области начали расследовать уголовное дело о хищениях при строительстве фортификаций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

«Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК России по факту хищения бюджетных средств при строительстве фортификационных сооружений в приграничных районах», — следует из материалов.

Одной из фигуранток дела является Светлана Афанасьева. Суд арестовал средства в размере 20,8 миллиона рублей, которые могут поступить на ее счета.

В пресс-службе судов Брянской области указали, что меру пресечения Афанасьевой пока не выбрали.

В июне вице-губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина задержали в связи с расследованием хищений при строительстве защитных сооружений на государственной границе.