Немецкий генерал призвал к ударам по России

Генерал ВС Германии Фройдинг призвал бомбить российские аэродромы

Генерал-майор Вооруженных сил (ВС) Германии Кристиан Фройдинг призвал наносить удары по российским аэродромам и инфраструктуре. Такое заявление он сделал в эфире YouTube-канала бундесвера.

Он пояснил, что это якобы может помочь Украине эффективнее противодействовать нарастающему преимуществу России в воздухе. Немецкий генерал предложил «самим проводить наступательные противовоздушные операции с использованием средств дальнего действия» с целью ударов по аэродромам. Фройдинг добавил, что целями также могут стать предприятия оборонной промышленности.

Ранее Кристиан Фройдинг заявил, что Украина может получить первые дальнобойные системы в рамках германо-украинского проекта к концу июля текущего года.