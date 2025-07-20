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05:54, 20 июля 2025Мир

Немецкий генерал призвал к ударам по России

Генерал ВС Германии Фройдинг призвал бомбить российские аэродромы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Генерал-майор Вооруженных сил (ВС) Германии Кристиан Фройдинг призвал наносить удары по российским аэродромам и инфраструктуре. Такое заявление он сделал в эфире YouTube-канала бундесвера.

Он пояснил, что это якобы может помочь Украине эффективнее противодействовать нарастающему преимуществу России в воздухе. Немецкий генерал предложил «самим проводить наступательные противовоздушные операции с использованием средств дальнего действия» с целью ударов по аэродромам. Фройдинг добавил, что целями также могут стать предприятия оборонной промышленности.

Ранее Кристиан Фройдинг заявил, что Украина может получить первые дальнобойные системы в рамках германо-украинского проекта к концу июля текущего года.

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