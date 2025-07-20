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14:03, 20 июля 2025Моя страна

В Кабардино-Балкарию направят миллионы рублей на строительство гостиниц

В Кабардино-Балкарию направят 750 млн рублей на строительство модульных гостиниц
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: ГТРК «Кабардино-Балкария»

В Кабардино-Балкарию направят около 750 миллионов рублей на строительство модульных гостиниц. Такое решение приняли в федеральном правительстве, сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, средства поступят в период с 2025- по 2027 год. Деньги выделяют регионам по национальному проекту «Туризм и гостеприимство» — 15 миллиардов рублей распределят между 55 субъектами.

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При поддержке государства будут реализованы инвестиционные проекты по строительству некапитальных гостиниц, что позволит создать в стране дополнительные места для комфортного отдыха.

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