В Кабардино-Балкарию направят миллионы рублей на строительство гостиниц

В Кабардино-Балкарию направят 750 млн рублей на строительство модульных гостиниц

В Кабардино-Балкарию направят около 750 миллионов рублей на строительство модульных гостиниц. Такое решение приняли в федеральном правительстве, сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, средства поступят в период с 2025- по 2027 год. Деньги выделяют регионам по национальному проекту «Туризм и гостеприимство» — 15 миллиардов рублей распределят между 55 субъектами.

При поддержке государства будут реализованы инвестиционные проекты по строительству некапитальных гостиниц, что позволит создать в стране дополнительные места для комфортного отдыха.

Ранее в июле стало известно, что супермодель Ирину Шейк захотели сделать почетным гражданином Еманжелинска.