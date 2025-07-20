Профессор Дизен: Конфликт на Украине начался из-за скандала с выборами в США

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен назвал неожиданную причину конфликта на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Как отметил Дизен, конфликт на Украине начался в том числе из-за скандала вокруг президентских выборов в США, которые состоялись в 2016 году. Тогда Россию обвинили во вмешательстве в ход голосования, пояснил он.

В результате, продолжил профессор, американская политика оказалась расколота. Кроме того, последствием этого скандала стала демонизация России. В заключение Дизен добавил, что все люди, причастные к разжиганию этой вражды, должны быть привлечены к ответственности.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что ВСУ в скором времени могут перейти в наступление. По его словам, украинские военнослужащие вдохновились президентом США Дональдом Трампом.