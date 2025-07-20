В Шереметьево пассажиры заблокировали посадку на рейс в Минеральные Воды

Стало известно о блокировке пассажирами авиакомпании «Победа» посадки на рейс в Минеральные Воды в воскресенье, 19 июля. Об этом сообщает РИА Новости.

Пассажиры требовали, чтобы представители авиаперевозчика вышли к ним с объяснениями причин задержки вылета. По их словам, посадка и вылет самолета в Минеральные Воды осуществлялись по расписанию воскресенья, в то время как они не могли улететь с субботы, 18 июля.

Впоследствии к указанным пассажирам вышли представители служб безопасности и посадка на рейс DP6911 в Минеральные Воды за воскресенье началась.

Ранее 20 июля сообщалось, что в московском аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.