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20:56, 20 июля 2025Экономика

В США усомнились в введении Евросоюзом ответных пошлин

Министр Латник: Евросоюз не станет вводить пошлины на американские товары
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: David Engelhardt / Getty Images

Министр торговли США Говард Латник усомнился, что Евросоюз станет вводить ответные пошлины на американские товары. Его слова передает ТАСС.

«Я говорил по телефону с представителями ЕС на переговорах по торговле. Возможностей для достижения договоренностей достаточно», — отметил Латник.

Государственный деятель убежден, что стороны рано или поздно смогут урегулировать данный вопрос. При этом он подчеркнул, что США не откажутся от планов по введению пошлин на европейские товары с 1 августа. Однако стороны могут продолжить переговоры и после этого срока, заключил Латник.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о потере влияния странами, входящими в БРИКС. По его словам, эти государства хотели вытеснить доллар с международной арены, но сделать это у них не получилось.

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