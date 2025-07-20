В США усомнились в введении Евросоюзом ответных пошлин

Министр Латник: Евросоюз не станет вводить пошлины на американские товары

Министр торговли США Говард Латник усомнился, что Евросоюз станет вводить ответные пошлины на американские товары. Его слова передает ТАСС.

«Я говорил по телефону с представителями ЕС на переговорах по торговле. Возможностей для достижения договоренностей достаточно», — отметил Латник.

Государственный деятель убежден, что стороны рано или поздно смогут урегулировать данный вопрос. При этом он подчеркнул, что США не откажутся от планов по введению пошлин на европейские товары с 1 августа. Однако стороны могут продолжить переговоры и после этого срока, заключил Латник.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о потере влияния странами, входящими в БРИКС. По его словам, эти государства хотели вытеснить доллар с международной арены, но сделать это у них не получилось.