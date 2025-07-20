Губернатор Запорожской области Балицкий заявил о больших потерях ВСУ на фронте

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери на запорожской линии фронта. Об этом РИА Новости рассказал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«У противника большие потери как в живой силе, так и в технике», — сообщил он.

По словам Балицкого, российские войска действуют последовательно, занимая все более выгодные рубежи и выталкивая противника.

Ранее губернатор Запорожской области рассказал, что власти Украины скрывают данные о потерях на фронте, чтобы не выплачивать компенсации семьям военнослужащих. Он добавил, что российская сторона решила заявить об обнародовании списков имен тел солдат, которые должны были подлежать обмену, чтобы у родственников была возможность их найти.