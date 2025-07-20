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07:05, 20 июля 2025Бывший СССР

В Запорожской области рассказали о больших потерях ВСУ

Губернатор Запорожской области Балицкий заявил о больших потерях ВСУ на фронте
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери на запорожской линии фронта. Об этом РИА Новости рассказал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«У противника большие потери как в живой силе, так и в технике», — сообщил он.

По словам Балицкого, российские войска действуют последовательно, занимая все более выгодные рубежи и выталкивая противника.

Ранее губернатор Запорожской области рассказал, что власти Украины скрывают данные о потерях на фронте, чтобы не выплачивать компенсации семьям военнослужащих. Он добавил, что российская сторона решила заявить об обнародовании списков имен тел солдат, которые должны были подлежать обмену, чтобы у родственников была возможность их найти.

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