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02:52, 20 июля 2025Бывший СССР

Военкоры рассказали об уничтожающих технику НАТО солдатах ВСУ

«РВ»: Солдаты ВСУ стали уничтожать технику НАТО на Красноармейском направлении
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Перешедшие на российскую сторону солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали громить технику НАТО и пехоту ВСУ в боях на Красноармейском направлении совместно с армией России. Об этом сообщается в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Как уточняется, были уничтожены пикапы украинских военных в районе Дачного, командный пункт в Молодецком, а также пункт воздушной разведки в Новоподгородном.

Кроме того, разгромлены пикап и фургон в Новопавловке, также в районе этого населенного пункта нанесен удар по боевой бронемашине «Макс-Про». Уничтожены боевая бронемашина «Хамви» в районе Муравки, блиндаж в районе Новосергеевки, БМП «Бредли» в районе Орехово, миномет в Новоподгородном, рассказали военкоры.

Ранее в ДНР сообщили о переброске элиты пехоты ВСУ в Красноармейск. По словам советника главы Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Кимаковского, сейчас на участке ведутся ожесточенные бои. В связи с тем, что направление является для противника приоритетным, командование украинской армии стало перебрасывать туда элитные войска.

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