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08:02, 20 июля 2025Забота о себеЭксклюзив

Врач рассказала о первых признаках солнечного удара

Врач Волгина: Солнечный удар может проявляться в виде головокружения и рвоты
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Emma Kim / Getty Images

Летом появляется большая опасность для пребывающих на солнце — получение солнечного удара. При этом наибольший риск приходится в полдень, рассказала доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина, своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

По словам Волгиной, в особой группе риска находятся дети, люди со светлым типом кожи, без волос или с редкими волосами и без головных уборов. Также подвергают себя большей опасности люди, которые вовремя не восполняют дефицит воды, отметила она.

«Первые признаки солнечного удара обычно включают пульсирующую головную боль, головокружение, тошноту, иногда переходящую в рвоту, слабость, покраснение кожи — кожа может быть горячей на ощупь, повышенную температуру тела до 39-40 градусов и усиленное потоотделение. Также могут наблюдаться учащенное сердцебиение и дыхание, шум и давление в ушах», — рассказала врач.

Она добавила, что в тяжелых ситуациях возможно нарушение концентрации внимания, замедленность реакции, дезориентация, а также спутанность сознания и даже его потеря, судороги. При появлении первых признаков солнечного удара необходимо немедленно принять меры по охлаждению, перебраться в тень, надеть головной убор, пить больше воды и принять горизонтальное положение, объяснила эксперт.

Ранее гинеколог Татьяна Гвоздикова объяснила повышение либидо во время овуляции. По ее словам, сексуальное желание в этот период становится сильнее из-за гормонов.

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