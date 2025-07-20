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01:34, 20 июля 2025Бывший СССР

Командование ВСУ устроило ловушку для собственных солдат в Купянске

Марочко: ВСУ опоясали Купянск в попытке снизить случаи дезертирств
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) «опоясало» Купянск в Харьковской области блокпостами и заградотрядами, чтобы снизить случаи дезертирств. Об этом рассказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Тактика эта работает довольно-таки эффективно, поскольку бежать тем боевикам, которых или насильно мобилизовали, или просто закинули в Купянск, практически невозможно», — сообщил собеседник агентства.

Как утверждает Марочко, «абсолютно везде» стоят шлагбаумы и выйти из города почти невозможно.

Ранее стало известно, что в Харьковской области намечается третий огневой мешок для пяти тысяч бойцов ВСУ. Как утверждалось в публикации Mash, российские войска близки к блокировке снабжения ВСУ в Купянске.

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