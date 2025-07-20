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17:34, 20 июля 2025Бывший СССР

Зеленский ввел санкции против пяти человек

Зеленский ввел санкции против журналистки Латыниной
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Domenico Cippitelli / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против пяти человек, среди которых три его соотечественника и два россиянина. Об этом сообщается на сайте главы республики.

Зеленский ввел санкции против журналистки Юлии Латыниной (признана Минюстом России иностранным агентом). Также в список попали блогер Андрей Серебрянский и предприниматель Геннадий Балашов.

Кроме того, санкции коснулись военного корреспондента Татьяны Аксененко и экс-нардепа Натальи Королевской. Как пояснил Зеленский, он ввел ограничения против этих людей за то, что они принимали участие в «антиукраинской пропаганде».

Ранее издание Spiegel написало, что Украина предложила России провести новый раунд переговоров после того, как согласовала свои действия с США. Это могло произойти во время визита в страну Кита Келлога, спецпосланника американского лидера.

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