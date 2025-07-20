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16:05, 20 июля 2025Бывший СССР

Зеленский заявил о намерении бить вглубь России

Зеленский: Российская логистика должна страдать
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении бить вглубь России. Об этом он написал в Telegram.

Зеленский заявил, что заслушал доклад главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского о якобы имевших место ударах по глубоким российским тылам.

Целью дипстрайков, как называет их Зеленский, является российская инфраструктура. «Российская логистика должна ощутимо страдать», — заявил он. В этой связи украинский лидер сообщил о планах нарастить производство беспилотников.

Ранее Зеленский согласился возобновить прямые переговоры между российской и украинской делегациями. Очередной раунд дипломатического процесса состоится там же, где прошли предыдущие встречи, — в Стамбуле.

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