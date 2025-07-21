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18:49, 21 июля 2025Наука и техника

iPhone 15 Plus подешевел в России

Hi-Tech Mail.ru: iPhone 15 Plus подешевел в России до 58 тысяч рублей
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Смартфон iPhone 15 Plus подешевел на российском рынке до рекордной отметки. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Журналисты медиа заметили, что стоимость стартового смартфона Apple с большим экраном, который вышел в 2023 году, снизилась до 58 тысяч рублей. «iPhone 15 Plus — самый большой из базовых iPhone прошлого поколения», — заметили авторы. OLED-дисплей устройства имеет размер 6,7 дюйма.

В материале говорится, что 15 Plus в середине 2025 года стоит всего на 10 тысяч рублей дороже, чем iPhone 15. «За эту несущественную доплату пользователь получит больший экран и лучшую автономность», — описали разницу специалисты. Также они отметили, что новый iPhone 16e стоит примерно на 15 тысяч рублей дешевле iPhone 15 Plus.

15 Plus вышел с процессором A16 Bionic, также он имеет 6 гигабайт оперативной памяти. Телефон получил двойную камеру с основным объективом разрешением 48 мегапикселей и широкоугольным сенсором на 12 мегапикселей. Смартфон имеет аккумулятор емкостью 4383 миллиампер-часов, стеклянный корпус и биометрический сенсор Face ID.

В начале июля стало известно, что на российском рынке снова подешевел iPhone 16e. Если на старте продаж аппарат оценивали в 77-80 тысяч рублей, то в середине 2025-го его стоимость снизилась до 45 тысяч рублей.

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