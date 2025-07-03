В России снова подешевел самый новый iPhone

Hi-Tech Mail.ru: Стоимость iPhone 16e снизилась на рынке РФ до 45 тысяч рублей

На российском рынке снова подешевел iPhone 16e. На это обратило внимание издание Hi-Tech Mail.ru.

Журналисты медиа заметили, что аппарат стал доступен за 45 тысяч рублей и дешевле. Последний раз стоимость iPhone 16e снижалась в конце мая — тогда девайс дешевел до 50 тысяч рублей. На старте продаж смартфон оценивали в 77-80 тысяч рублей.

«За 3 месяца цена iPhone 16e упала примерно на 16 процентов. Сейчас модель стоит даже дешевле, чем в США, где смартфон оценивают в 599 долларов, или около 47 тысяч рублей», — отреагировали на событие авторы издания.

16e является самым новым смартфоном Apple на данный момент — гаджет представили в феврале. Он получил стеклянный корпус, 6,1-дюймовый OLED-дисплей, процессор A18, 8 гигабайт оперативной памяти, порт USB-C вместо Lightning. Устройство вышло с одинарной камерой разрешением 48 мегапикселей и аккумулятором емкостью 4005 миллиампер-часов. Смартфон поддерживает работу с нейросетями Apple Intelligence.

В июне стало известно, что стоимость базового смартфона серии iPhone 16 рекордно снизилась на российском рынке. Девайс стал доступен в России за 60 тысяч рублей.