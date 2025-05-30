iPhone 16e подешевел в России

Hi-Tech Mail.ru: Стоимость iPhone 16e в России упала ниже 50 тысяч рублей

Стоимость нового смартфона iPhone 16e опустилась в России ниже 50 тысяч рублей. На это обратило внимание издание Hi-Tech Mail.ru.

По словам журналистов, в настоящий момент доступный аппарат можно приобрести за 47 тысяч рублей. После запуска устройства на рынок в феврале его оценивали в 78-80 тысяч рублей, в апреле iPhone 16e продавали за 50 тысяч рублей. По оценке специалистов, цена на девайс снизилась примерно на 40 процентов.

Авторы издания учитывали цены на российских маркетплейсах за новые уже растаможенные модели со стартовым накопителем емкостью 128 гигабайт.

16e получил 6,1-дюймовый OLED-дисплей, процессор A18 и 8 гигабайт оперативной памяти. На задней панели гаджета расположилась одинарная камера на 48 мегапикселей. Устройство имеет аккумулятор емкостью 4005 миллиампер-часов, «монобровь», Face ID, новый модем C1.

В конце мая стало известно, что цена iPhone 16 Pro Max впервые опустилась ниже 100 тысяч рублей. На старте продаж осенью 2024 года стоимость флагмана достигала до 194 тысяч рублей.